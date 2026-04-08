Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Ми не довіряємо іншій стороні": в Ірані розповіли, як вестимуть переговори зі США

20:00 08.04.2026 Ср
2 хв
Для чого Тегерану потрібні переговори з Вашингтоном?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: портрет Алі Хаменеї в Тегерані (Getty Images)

Іран буде підходити до мирних переговорів зі США набагато обережніше, ніж до попередніх переговорів, через значний розрив у рівні довіри.

Про це заявив посол Ірану при ООН Алі Бахрейні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Не минуло і дня. Іран погрожує США виходом з перемир'я

"Ми не довіряємо іншій стороні. Наші збройні сили зберігають бойову готовність... але водночас ми підемо на переговори, щоб перевірити, наскільки серйозною є інша сторона", - розповів він.

Бахрейні також наголосив, що війна вплине на майбутній правовий режим Ормузької протоки.

Агентство зазначило, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що запросив делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді в п'ятницю, 10 квітня. Вона стане першими офіційними мирними переговорами з початку війни.

Президент Ірану підтвердив участь своєї країни, в той час як США не надали офіційної відповіді.

Reuters нагадало, що попередні переговори в Женеві наприкінці лютого завершилися певним прогресом, але прориву не сталося. Вони мали продовжитись у Відні, перш ніж США та Ізраїль за два дні по тому розпочали операцію в Ірані.

"З цієї причини все зараз є тимчасовим. Навіть домовленості щодо Ормузької протоки є тимчасовими", - підкреслив Бахрейні.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Зазначимо, Іран повідомив, що вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом тимчасового перемир’я зі США.

