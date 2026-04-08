"Мы не доверяем другой стороне": в Иране рассказали, как будут вести переговоры с США

Иран будет подходить к мирным переговорам с США гораздо осторожнее, чем к предыдущим переговорам, из-за значительного разрыва в уровне доверия.
Об этом заявил посол Ирана при ООН Али Бахрейни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы не доверяем другой стороне. Наши вооруженные силы сохраняют боевую готовность... но в то же время мы пойдем на переговоры, чтобы проверить, насколько серьезна другая сторона", - рассказал он.
Бахрейни также отметил, что война повлияет на будущий правовой режим Ормузского пролива.
Агентство отметило, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что пригласил делегации Ирана и США на встречу в Исламабаде в пятницу, 10 апреля. Она станет первыми официальными мирными переговорами с начала войны.
Президент Ирана подтвердил участие своей страны, в то время как США не предоставили официального ответа.
Reuters напомнило, что предыдущие переговоры в Женеве в конце февраля завершились определенным прогрессом, но прорыва не произошло. Они должны были продолжиться в Вене, прежде чем США и Израиль через два дня после этого начали операцию в Иране.
"По этой причине все сейчас является временным. Даже договоренности по Ормузскому проливу являются временными", - подчеркнул Бахрейни.
Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.
Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Отметим, Иран сообщил, что будет требовать оплату в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив в течение временного перемирия с США.