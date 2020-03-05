ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Международные резервы Украины выросли за месяц на 330 млн долларов

Новости » Экономика     05.03.2020 - 17:11
Международные резервы Украины выросли за месяц на 330 млн долларов
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Резервы выросли за счет покупки Нацбанком валюты на межбанке

Размер международных резервов Украины в течение февраля 2020 года вырос на 1,3% (на 329,75 млн долларов) на 1 марта составил 26 622,82 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 1 320,66 млн долларов (на 5,2%).

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.

Отметим, в течение февраля НБУ купил на межбанке валюты на 734,00 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов, чистая покупка - 689,00 млн долларов.

Напомним, ранее Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов. По данным НБУ, 84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом.

В конце января 2020 года Национальный банк Украины улучшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года более чем на 5 млрд долларов - с 24 до 29,3 млрд долларов.

НБУ пересмотрел список системно важных банков В НБУ оценили влияние коронавируса на экономику Украины
Новости Украины Национальный банк Украинырезервы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь