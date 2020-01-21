ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ показал структуру международных резервов Украины

Новости » Экономика     21.01.2020 - 10:24
НБУ показал структуру международных резервов Украины
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самую большую долю в резервах составляют надежные ценные бумаги

Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, сегодня 84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА), около 11% хранится в виде наличности, депозитах и средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.

НБУ показал структуру международных резервов Украины

"Такая структура резервов вполне соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, НБУ придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с наивысшим рейтингом, монетарное золото и пр.)", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по объему международных резервов Украины на 2019 год и ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, резервы вырастут до 23-24 млрд долларов. При этом в июле НБУ прогнозировал 21,7 млрд долларов резервов, а в апреле - 21,2 млрд долларов.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,40 млрд долларов и продал на 0,5 млрд долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7,9 млрд долларов.

Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита НБУ сократил покупку валюты на межбанке
Новости Украины Национальный банк Украинырезервы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь