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В Латвии и Эстонии прошли обыски в компании, транслирующей русскоязычные телеканалы

Новости » Политика     05.02.2020 - 17:57
В Латвии и Эстонии прошли обыски в компании, транслирующей русскоязычные телеканалы
Иллюстративное фото (vp gov lv)

Обыски прошли по делу о нарушении международных санкций

Во вторник, 4 февраля, в Латвии и Эстонии прошли обыски в офисах компании "Балтийский медиа альянс", которая занимается трансляцией русскоязычных телеканалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийские и эстонские СМИ.

По данным Delfi, вчера вечером сотрудники Службы государственной безопасности Латвии провели обыски в офисе компании "Балтийский медиа альянс" в Риге. О еще одном обыске в офисе компании в Таллинне сообщило эстонское LETA.

В Службе госбезопасности Латвии сообщили, что следственные действия в офисах компании проводились в рамках дела о возможном нарушении международных санкций.

"Полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам в больших объемах лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении службы.

Как сообщают СМИ, в статусе подозреваемых сейчас находятся два человека. Один из подозреваемых - Олег Солодов, который является совладельцем и председателем правления "Балтийского медиа альянса".

Компания транслирует русскоязычные телеканалы "Первый балтийский канал", "Первый балтийский музыкальный канал" и "Рен-ТВ балтик".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал снятие санкций с двух людей из окружения Виктора Януковича - бывшего президента Украины. На окружение Януковича были наложены санкции за хищении украинских государственных средств.

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