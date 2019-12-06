Международные резервы Украины выросли после двух месяцев сокращения

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суммы погашения долга правительством были меньше, чем покупка валюты Нацбанком

Размер международных резервов Украины в течение ноября 2019 года вырос на 2,5% (на 528,40 млн долларов) на 1 декабря составил 21 931,72 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года резервы выросли на 1 111,29 млн долларов (на 5,3%).

Как отметили в НБУ, Национальный банк купил на межбанке 897,8 млн долларов. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте было направлено 644,7 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в 304,9 млн долларов от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) дала минус 29,6 млн долларов.

Напомним, в конце октября Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по объему международных резервов Украины на 2019 год и ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, резервы вырастут до 23-24 млрд долларов. При этом в июле НБУ прогнозировал 21,7 млрд долларов резервов, а в апреле - 21,2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение сентября 2019 года сократился на 2,6% (на 577,37 млн долларов) на 1 октября составил 21 437,81 млн долларов. В течение размер резервов сократился на 0,2% (на 34,49 млн долларов) на 1 ноября составил 21 403,32 млн долларов.