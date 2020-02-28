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НБУ сократил покупку валюты на межбанке на треть

Новости » Экономика     28.02.2020 - 18:17
НБУ сократил покупку валюты на межбанке на треть
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк продолжает сокращать покупку валюту в резервы

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее (125,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.

При этом в течение февраля НБУ купил на межбанке валюты на 734,00 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов, чистая покупка - 689,00 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики прогнозируют, что эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру и уже оказывает влияние на глобальные рынки, может привести к росту курса доллара к гривне.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар). "И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.

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