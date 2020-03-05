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Міжнародні резерви України зросли за місяць на 330 млн доларів

Новини » Економіка     05.03.2020 - 17:11
Міжнародні резерви України зросли за місяць на 330 млн доларів
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Резерви зросли за рахунок купівлі Нацбанком валюти на міжбанку

Розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2020 року зріс на 1,3% (на 329,75 млн доларів) на 1 березня склав 26 622,82 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів зріс на 1 320,66 млн доларів (на 5,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.

Зазначимо, протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734,00 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів, чиста купівля - 689,00 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив дані про структуру міжнародних резервів України, які за станом на 1 січня 2020 року склали 25,3 млрд доларів. За даними НБУ, станом сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом.

В кінці січня 2020 року Національний банк України поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з 24 до 29,3 млрд доларів.

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