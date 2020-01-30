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НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов

Новости » Экономика     30.01.2020 - 16:52
НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Резервы в конце 2020 года вырастут до 29 млрд долларов

Национальный банк Украины улучшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года более чем на 5 млрд долларов - с 24 до 29,3 млрд долларов. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, в 2021-2022 годах международные резервы Украины превысят 30 млрд долларов.

НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов

По его словам, НБУ ожидает в 2020 году первого транша по новой программе с Международным валютным фондом, а после подписания программы с МВФ - финансирования от Всемирного банка, выделения макрофинансовой помощи ЕС.

"А также есть возможность выхода Министерства финансов на внешние рынки заимствований во второй половине года",- сказал он.

Кроме того, Смолий не исключил, что НБУ выкупит 2,4 млрд долларов, которые остались у "Нафтогаза" от выплаты "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, ранее Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" в конце 2019 года продал на межбанковском валютном рынке 500 млн долларов из 2,9 млрд долларов, которые он получил от российского "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража.

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