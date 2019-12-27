Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Доллар растет после вмешательства НБУ в ситуацию на рынке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:30 27 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 23,63 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,31 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5900 - 23,6300 грн/доллар, евро 26,2721 - 26,3143 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3143 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
23,5900
|
23,6300
|
EUR/UAH
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26,2721
|
26,3143
|
RUB/UAH
|
0,3814
|
0,3143
Напомним, 26 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4500 - 23,5300 грн/доллар, евро 25,7601 - 26,0947 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3784 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).
Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.