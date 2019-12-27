Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:30 27 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 23,63 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5900 - 23,6300 грн/доллар, евро 26,2721 - 26,3143 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3143 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5900 23,6300 EUR/UAH 26,2721 26,3143 RUB/UAH 0,3814 0,3143

Напомним, 26 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4500 - 23,5300 грн/доллар, евро 25,7601 - 26,0947 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3784 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.