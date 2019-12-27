Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 11:30 27 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 23,63 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 22 копійки до 26,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,5900 - 23,6300 грн/долар, євро 26,2721 - 26,3143 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3143 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5900 23,6300 EUR/UAH 26,2721 26,3143 RUB/UAH 0,3814 0,3143

Нагадаємо, 26 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4500 - 23,5300 грн/долар, євро 25,7601 - 26,0947 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3784 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень).

Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/дол.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні в сторону зміцнення і обмежені можливості ринку для самобалансування.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.