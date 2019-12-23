ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минэкономики планирует пересмотреть прогноз курса гривны к доллару

Новости » Экономика     23.12.2019 - 13:10
Минэкономики планирует пересмотреть прогноз курса гривны к доллару
Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

Продление транзита газа будет способствовать укреплению курса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Об этом сказал заместитель министра Сергей Николайчук во время совещания в Харькове 21 декабря.

Как отметил Николайчук, позитивом для курса являются договоренности о продлении транзита российского газа после 2020 года.

"Это дает все основания, чтобы мы могли в следующем году, в последующие годы получить более крепкий обменный курс. В наши прогнозы, в правительственные прогнозы мы закладываем некоторую девальвацию обменного курса до 26, до 27 гривен за доллар на ближайшие два-три года", - сказал он.

По его словам, с учетом подписания соглашений по газу и того, что происходит на валютном рынке в последние два-три месяца, Минэкономики может пересмотреть макропрогноз.

"Мы имеем все основания, что курс будет боль крепким. В целом курс будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить с экономикой. Если у нас экономика будет расти высокими темпами, это приведет к тому, что курс будет продолжать укрепляться", - сказал Николайчук.

Презетаціі планів та досягнень міністерства економіки. На Турбоатомі.

Опубліковано Тимофеєм Миловановим Субота, 21 грудня 2019 р.

Отметим, в октябре 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар (ранее прогноз был 28,2 грн/доллар).

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен.

НБУ снизил учетную ставку из-за опасений чрезмерного укрепления гривны Межбанк открылся снижением курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь