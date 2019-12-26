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НБУ на 26 декабря опустил курс до нового минимума за четыре года

Новости » Финансы     26.12.2019 - 07:45
НБУ на 26 декабря опустил курс до нового минимума за четыре года
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до минимума с декабря 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,25 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 декабря установлен на таком уровне: 2325,5155 гривен за 100 долларов (-2,0611 гривен).

При этом курс доллара на 24 декабря составляет 2327,5766 гривен за 100 долларов.

НБУ на 26 декабря опустил курс до нового минимума за четыре года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 декабря - 2327,5766 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (28 декабря 2015 года) - 2313,749 гривен за 100 долларов.

НБУ на 26 декабря опустил курс до нового минимума за четыре года

bank.gov.ua

Напомним, 24 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,26 гривен за доллар, курс в покупке до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 25,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 декабря справочный курс на уровне 23,25 грн/доллар, понизив его по сравнению с 23 декабря (23,27). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 25,76 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,93 (23,05 - 23 декабря), продажи - 23,24 (23,29 - 23 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,31 (25,45 - 23 декабря), продажи - 25,76 (25,89 - 23 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 23 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 23 декабря) грн за 10 рублей.

НБУ опустил курс до нового минимума за четыре года Курс доллара продолжил снижение
Темы: Курс доллара
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