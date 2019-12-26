НБУ на 26 декабря опустил курс до нового минимума за четыре года

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до минимума с декабря 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,25 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 декабря установлен на таком уровне: 2325,5155 гривен за 100 долларов (-2,0611 гривен).

При этом курс доллара на 24 декабря составляет 2327,5766 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 декабря - 2327,5766 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (28 декабря 2015 года) - 2313,749 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 24 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,26 гривен за доллар, курс в покупке до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 25,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 декабря справочный курс на уровне 23,25 грн/доллар, понизив его по сравнению с 23 декабря (23,27). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 25,76 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,93 (23,05 - 23 декабря), продажи - 23,24 (23,29 - 23 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,31 (25,45 - 23 декабря), продажи - 25,76 (25,89 - 23 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 23 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 23 декабря) грн за 10 рублей.