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НБУ купил рекордный объем валюты

Новости » Экономика     26.12.2019 - 18:27
НБУ купил рекордный объем валюты
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В конце года НБУ выкупил с рынка еще 700 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, утром НБУ объявил аукцион по покупке валюты объемом до 1 млрд долларов. Фактический объем удовлетворенных заявок составил 230 млн долларов.

"В то же время по итогам дня чистая покупка валюты НБУ составила 700 млн долларовЮ поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года", - сообщили в НБУ.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млрд долларов, что также является рекордным значением с 2007 года. По данным НБУ, предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, резкого замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 26 декабря 2019 года вырос на 28 копеек до 23,53 гривен за доллар, курс покупки до 23,45 гривен за доллар

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Темы: Курс доллара
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