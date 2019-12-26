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НБУ впервые за год провел аукцион по покупке валюты

Новости » Экономика     26.12.2019 - 14:43
НБУ впервые за год провел аукцион по покупке валюты
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк готов был выкупить 1 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов.

На аукцион было подано 18 заявок на сумму 275,30 млн долларов.

В результате НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

Отметим, что последний раз НБУ проводил аукцион по продаже валюты 7 ноября 2018 года, когда НБУ купил 57,40 млн долларов по курсу 27,9013 грн/доллар.

Напомним, в декабре Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций с покупки валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-21 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 564,60 млн долларов. По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 6904,60 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 6425,38 млн долларов.

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