Курс доллара резко вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

За один день доллар подорожал на 1%

Курс доллара на межбанке в продаже 26 декабря 2019 года вырос на 28 копеек до 23,53 гривен за доллар, курс в покупке до 23,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 26,09 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,2450 - 23,2550 грн/доллар, евро 25,7601 - 25,7688 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4500 23,5300 EUR/UAH 26,0083 26,0947 RUB/UAH 0,3767 0,3784

Напомним, 24 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2450 - 23,2550 грн/доллар, евро 25,7601 - 25,7688 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,894 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,05 (23,10 - 21 декабря), продажи - 23,29 (23,34 - 21 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,45 (25,50 - 21 декабря), продажи - 25,89 (25,94 - 21 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 21 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 21 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 23,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 25,83 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,99 (22,93 - 24 декабря), продажи - 23,28 (23,24 - 24 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,36 (25,31 - 24 декабря), продажи - 25,83 (25,76 - 24 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,45 - 24 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 24 декабря) грн за 10 рублей.