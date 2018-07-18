Мэй пригрозила противникам ее планов по Brexit досрочными выборами

В случае провала соответствующего законопроекта, Мэй пригрозила голосованием за вотум недоверия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила депутатам, которые несогласны с ее планом по Brexit, досрочными выборами. Об этом передает Reuters.

Так, в случае провала соответствующего законопроекта сторонники Мэй пригрозили голосованием за вотум недоверия, что могло бы привести к досрочным выборам.

Вместе с тем, как сообщает издание The Times, Мэй также заявила, что Великобритании "нужно сосредоточиться на цели".

"Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Brexit", - отметила Мэй.

Также отмечается, что Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с Евросоюзом.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Наше соглашение по Brexit - это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - отметила Мэй.

Отметим, 6 июля премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и ее кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принятый правительством Терезы Мэй план "мягкого" выхода из Евросоюза (Brexit) может помешать заключению торгового соглашения между Великобританией и США.

Он также посоветовал Терезе Мэй подавать в суд на Европейский союз (ЕС), а не вести с ними переговоры.

В свою очередь Тереза ​​Мэй предупредила, что Brexit может не состояться из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода из Европейского Союза.