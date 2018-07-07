Правительство Британии согласовало общую позицию по "мягкому" выходу из ЕС

Терезе Мэй удалось урегулировать с кабмином таможенные механизмы и выйти из политического тупика

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit. Об этом сообщила The Guardian.

После встречи с правительством 6 июля премьер-министр опубликовала заявление, в котором подтвердила, что ей удалось урегулировать с кабмином новые таможенные механизмы, что позволило выйти из политического тупика по этому вопросу.

Мэй заявила, что кабинет министров "согласился с нашей коллективной позицией в отношении будущего наших переговоров с ЕС".

Речь идет о создании "зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции" после Brexit.

Напомним, 26 июня вступил в силу правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского союза (The EU Withdrawal Act). Он позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Этот акт также отменяет действие Закона европейских сообществ от 1972 года, по которому европейское право имело преимущество над законами, принятыми в британском парламенте.