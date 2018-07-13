Трамп заявил, что "мягкий" Brexit может помешать сделке между США и Британией

Президент США рассказал, что Тереза Мэй не последовала его совету по организации выхода Британии из ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что принятый правительством Терезы Мэй план "мягкого" выхода из Евросоюза (Brexit) может помешать заключению торгового соглашения между Великобританией и США. Об этом он заявил в интервью изданию The Sun.

"Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом, а не с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку", - сказал Трамп.

По его мнению, если план по "мягкому" выходу из ЕС будет осуществлен, то это "может стать концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США".

Трамп также добавил, что советовал Мэй, как лучше организовать выход страны из ЕС, но она не последовала его советам.

"Я бы сделал это совсем по-другому. Вообще-то, я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, не послушала меня", - рассказал президент США.

Напомним, 6 июля премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и ее кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.