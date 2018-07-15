Трамп призвал Терезу Мэй "подать в суд на ЕС, а не вести переговоры"

Однако премьер-министр Великобритании призвала критиков поддержать ее план для Brexit

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй нужно подавать в суд на Европейский союз (ЕС), а не вести с ними переговоры. Об этом заявила Тереза Мэй, передает ВВС.

Так, Мэй отметила, что американский президент посоветовал ей "подать в суд на ЕС, а не вступать в переговоры".

Однако она призвала критиков поддержать ее план для Brexit.

Отметим, 6 июля премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и ее кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принятый правительством Терезы Мэй план "мягкого" выхода из Евросоюза (Brexit) может помешать заключению торгового соглашения между Великобританией и США.

В свою очередь Тереза ​​Мэй предупредила, что Brexit может не состояться из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода из Европейского Союза.