Тереза Мэй считает, что Brexit могут помешать попытки политиков сорвать ее план

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила, что Brexit может не состояться из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода из Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Так, Мэй заявила, что Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с ЕС.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Брексита", - сообщила Мэй.

По ее словам, план выхода из ЕС - это целостная система с набором результатов, которые не подлежат обсуждению.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наше соглашение о Брексит - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это целостный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - рассказала Мэй.

Напомним, ранее на этой неделе два министра ушли в отставку в знак протеста против планов Мэй о торговле с ЕС после того, как Британия покинет блок в марте следующего года.

Так, в отставку ушел Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.