Мей пригрозила противникам її планів щодо Brexit достроковими виборами

У разі провалу відповідного законопроекту, Мей пригрозила голосуванням за вотум недовіри

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пригрозила депутатам, які незгодні з її планом Brexit, достроковими виборами. Про це передає Reuters.

Так, у разі провалу відповідного законопроекту прихильники Мей пригрозили голосуванням за вотум недовіри, що могло б призвести до дострокових виборів.

Разом з тим, як повідомляє видання The Times, Мей також заявила, що Великобританії "потрібно зосередитися на цілі".

"Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо опинитися без Brexit", - зазначила Мей.

Також зазначається, що Великобританія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з Євросоюзом.

"Деякі люди запитують, чи є наша угода про вихід з ЄС тільки відправною точкою, з якої ми почнемо регресувати. Наша угода з Brexit - це цілісний план з набором результатів, які не підлягають обговоренню", - зазначила Мей.

Відзначимо, 6 липня прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей і її кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу і узгодити спільну позицію по "м'якому" Brexit.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прийнятий урядом Терези Мей план "м'якого" виходу з Євросоюзу (Brexit) може перешкодити укладенню торгового угоди між Великобританією і США.

Він також порадив Терези Мей подавати в суд на Європейський союз (ЄС), а не вести з ними переговори.

У свою чергу Тереза Мей попередила, що Brexit може не відбутися через спроби законодавців зірвати її план виходу з Європейського Союзу.