У разі Brexit зросте фінансове навантаження на Німеччину, - єврокомісар

Фото: Ґюнтер Еттінґер (flickr.com)

Водночас Еттінґер не виключає, що британські парламентарі не домовляться щодо Brexit

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер вважає, що зростання фінансового навантаження на Німеччину в Євросоюзі неминуче в разі виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Єврокомісар попередив, якщо Лондон не поставиться серйозно до своїх обов'язків як країни-донора в ЄС до кінця бюджетного 2019 року, Німеччині доведеться доплачувати "тризначні мільйоні суми", щоб перекрити діру в бюджеті Євросоюзу.

Водночас Еттінґер не виключає, що британські парламентарі не домовляться щодо Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу.

Раніше Мей заявила, що парламент проведе голосування за угодою з Brexit після 14 січня. Вона додала, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої угоди вже не буде.

РБК-Україна повідомляло, що консерватори готують новий референдум з Brexit за спиною у Мей. Консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії з пропозицією створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по Brexit.