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Мей знайде спосіб провести угоду щодо Brexit через парламент, - голова британського МЗС

Новини » Політика    02.01.2019 - 22:33
Мей знайде спосіб провести угоду щодо Brexit через парламент, - голова британського МЗС
Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Парламент Британії почне розгляд урядового плану виходу королівства з ЄС 7 січня

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей знайде спосіб схилити британський парламент до ухвалення угоди щодо Brexit. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеремі Гант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, "коли Тереза Мей повернеться з тими гарантіями, які вона хоче отримати від ЄС, що угода не призведе до того, що ми застрягнемо в митному союзі, я думаю, вона знайде спосіб провести цю угоду через парламент".

Зазначимо, парламент Великої Британії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14 січня.

Нагадаємо, 30 грудня міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом.

Також повідомлялося, що за словами лідера Консервативної партії в британському парламенті Андреа Ледсом, Палата представників Великобританії 9 січня відновить дебати щодо Brexit. Дискусія триватиме з 9 по 11 січня. У той же час, вона не назвала конкретної дати голосування за угоду про вихід Британії з ЄС у парламенті.

Крім того, єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявляв, що зростання фінансового навантаження на Німеччину в Євросоюзі неминуче у випадку виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

 

 

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Новини України ЕвросоюзВеликобританияТереза МэйBrexit
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