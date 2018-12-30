Британський міністр допускає зупинку процесу Brexit

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Фокс не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit

Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фокс, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit. За словами Фокса, ймовірність того, що процес Brexit може бути зупинений становить "50 на 50".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit).

Також повідомлялося, що за словами лідера Консервативної партії в британському парламенті Андреа Ледсом, Палата представників Великобританії 9 січня відновить дебати щодо Brexit. Дискусія триватиме з 9 по 11 січня. У той же час, вона не назвала конкретної дати голосування за угоду про вихід Британії з ЄС у парламенті.

Крім того, єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявляв, що зростання фінансового навантаження на Німеччину в Євросоюзі неминуче у випадку виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.