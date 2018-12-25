Мей закликала британський парламент схвалити угоду з Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр-міністр Великої Британії звернулася до парламентарів з різдвяним посланням

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це йдеться у її різдвяному посланні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Мей також згадала про "дошкульний розкол" у країні між прихильниками Brexit та їхніми опонентами.

На думку британського прем’єра, чим швидше парламентарі проголосують за "потрібний проект угоди щодо Brexit", тим раніше уряд зможе зосередитися на інших важливих речах, наприклад, "розбудові країни, яка працює для всіх".

Раніше лідер Консервативної партії в британському парламенті Андреа Ледсом заявила, що Палата представників Великої Британії 9 січня поновить дебати щодо Brexit. Водночас, вона не назвала конкретної дати голосування з угоди про вихід Британії з ЄС у парламенті.

Нагадаємо, у своєму різдвяному зверненні до збройних сил країни прем'єр-міністр Британії Тереза Мей подякувала їм за захист від Російської Федерації (РФ) та відданість країні.