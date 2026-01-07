Meta тестує оновлення Threads, яке перетворить листування на розваги
Threads вивчає можливість запуску ігор прямо в чатах, починаючи з баскетбольної гри. Представник Meta заявив, що компанія розробляє внутрішній прототип гри, і вона поки недоступна для користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
У чатах Threads можуть з'явитися вбудовані ігри
Гра вперше була помічена реверс-інженером Алессандро Палуцці, який часто знаходить неанонсовані функції на ранній стадії розробки.
Палуцці опублікував скріншот баскетбольної гри: користувачі, судячи з усього, зможуть віртуально кидати м'ячі в кошик, проводячи пальцем по екрану. Основна ідея гри - дозволити друзям змагатися, хто наб'є більше очок, аналогічно іншим мобільним баскетбольним іграм.
Запуск ігор усередині повідомлень міг би дати Threads перевагу перед конкурентами, такими як X (Twitter) і Bluesky, які не пропонують вбудовані ігри. Це також могло б допомогти платформі конкурувати з Apple Messages, де ігри доступні через сторонні додатки на кшталт GamePigeon.
Як і з будь-яким внутрішнім прототипом, поки невідомо, коли і чи вийдуть офіційно ігри в повідомленнях Threads.
#Threads is working on a basketball game for chats pic.twitter.com/LGp22SLwRI- Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 4, 2026
Прототипи на тлі розширення функціоналу Threads
Варто зазначити, що це не перший експеримент Meta з іграми в повідомленнях. Минулого року Instagram запустив приховану гру з емодзі в Direct. Суть полягала в тому, щоб рухати пальцем ракетку внизу екрана й утримувати обраний емодзі в повітрі. Якщо емодзі падає, гравець програє. Головна мета - побити результат іншого учасника чату.
Прототип з'являється на тлі триваючого розширення функціоналу Threads, спрямованого на конкуренцію з іншими платформами. Наприклад, нещодавно сервіс розширив функцію Спільноти, додавши більше тем, щоб залучити користувачів з Reddit і X.
Крім того, з'явилася функція "публікації, що зникають", що дає змогу ділитися думками і вести діалоги, які автоматично архівуються через 24 години.
