Meta тестує оновлення Threads, яке перетворить листування на розваги

Середа 07 січня 2026 13:45
Meta тестує оновлення Threads, яке перетворить листування на розваги Threads тестує ігри в чатах, починаючи з баскетбольного прототипу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Threads вивчає можливість запуску ігор прямо в чатах, починаючи з баскетбольної гри. Представник Meta заявив, що компанія розробляє внутрішній прототип гри, і вона поки недоступна для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

У чатах Threads можуть з'явитися вбудовані ігри

Гра вперше була помічена реверс-інженером Алессандро Палуцці, який часто знаходить неанонсовані функції на ранній стадії розробки.

Палуцці опублікував скріншот баскетбольної гри: користувачі, судячи з усього, зможуть віртуально кидати м'ячі в кошик, проводячи пальцем по екрану. Основна ідея гри - дозволити друзям змагатися, хто наб'є більше очок, аналогічно іншим мобільним баскетбольним іграм.

Запуск ігор усередині повідомлень міг би дати Threads перевагу перед конкурентами, такими як X (Twitter) і Bluesky, які не пропонують вбудовані ігри. Це також могло б допомогти платформі конкурувати з Apple Messages, де ігри доступні через сторонні додатки на кшталт GamePigeon.

Як і з будь-яким внутрішнім прототипом, поки невідомо, коли і чи вийдуть офіційно ігри в повідомленнях Threads.

Прототипи на тлі розширення функціоналу Threads

Варто зазначити, що це не перший експеримент Meta з іграми в повідомленнях. Минулого року Instagram запустив приховану гру з емодзі в Direct. Суть полягала в тому, щоб рухати пальцем ракетку внизу екрана й утримувати обраний емодзі в повітрі. Якщо емодзі падає, гравець програє. Головна мета - побити результат іншого учасника чату.

Прототип з'являється на тлі триваючого розширення функціоналу Threads, спрямованого на конкуренцію з іншими платформами. Наприклад, нещодавно сервіс розширив функцію Спільноти, додавши більше тем, щоб залучити користувачів з Reddit і X.

Крім того, з'явилася функція "публікації, що зникають", що дає змогу ділитися думками і вести діалоги, які автоматично архівуються через 24 години.

Нагадаємо, що концерт Макса Барських у Києві активно обговорювали в Threads, де користувачі ділилися враженнями та реакціями на шоу.

Також повідомлялося, що Threads запустив групові чати з підтримкою до 50 учасників, де користувачі можуть ділитися текстом, відео, GIF і емодзі, так само як і на публічній стрічці.

А ще ми писали про 5 популярних і цікавих альтернатив X (Twitter), які заслуговують на увагу користувачів і пропонують унікальні функції для спілкування та обміну контентом.

