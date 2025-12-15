Концерт Макса Барських у Києві: чому шоу активно обговорюють у Threads

13 грудня у київському Палаці спорту відбулося традиційне передріздвяне шоу Макса Барських, яке щороку наприкінці грудня збирає близько десяти тисяч глядачів. Цей виступ став останнім у класичному форматі, який артист представляв протягом семи років.

Чому шоу співака так активно обговорюють у соцмережах - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Блекаут у Палаці спорту і реакція артиста

Шоу складалося з чотирьох музичних блоків і відкривалося програмою з нового україномовного альбому "Місто дощів".

Після завершення першого акту у залі раптово зникло світло, а головний екран над сценою перестав працювати - Палац спорту фактично занурився у блекаут.

Макс Барських відреагував на ситуацію з гумором, звернувшись до глядачів зі сцени.

Макс Барських (фото надане пресслужбою)

"Мені потрібно було поїхати додому поставити прання, поки є світло. Вибачте, що це зайняло трохи часу. Був час поїсти чи ні? Хочу, щоб у вас був гарний настрій", - пожартував виконавець.

Разом із креативним продюсером шоу Аланом Бадоєвим артист неодноразово перепросив за технічну паузу. За відгуками глядачів, цей момент лише посилив відчуття єднання в залі.

Що пишуть у мережі і Threads

Після концерту в соцмережах, зокрема у Threads, почали масово з’являтися дописи з обговоренням події.

Користувачі відзначали спокій, людяність артиста та його здатність зберігати контакт із публікою в критичній ситуації.

Режисер Герман Ненов поділився своєю думкою у сторіс.

"В Україні серед співаків і співачок дуже багато крутих вокалістів, ще більше класних артистів і майже немає суперзірок. Напевно Макс один з небагатьох, хто може претендувати на це звання", - написав він.

Макс Барських (фото надане пресслужбою)

Продюсер Олексій Гончаренко підсумував реакцію коротко.

"Справжні зірки сяють попри всі блекаути", - зазначив Гончаренко.

Інші користувачі пишуть:

В наші часи інколи треба почекати. Щастя в дрібницях і в умінні чекати

Як організатор заходів можу сказати, що б в такий момент у мене б зупинилось серце. Команда і Макс просто герої

Благодійність і плани на майбутнє

Під час концерту Макс Барських також заявив про свої плани на наступний рік, зазначивши, що хоче зосередитися на допомозі дітям, яких вважає майбутнім країни.

Макс Барських (фото надане пресслужбою)

Окрім цього, глядачі долучилися до благодійної ініціативи разом із Usyk Foundation та взяли участь у розіграші боксерських рукавичок. Загальна сума збору під час концерту склала 292 тисячі гривень.

Після виступу артист подякував публіці у соцмережах і підтвердив, що цей концерт став завершенням класичного формату.

Макс Барських (фото надане пресслужбою)

"Вчора ми відіграли крайній концерт у класичному форматі. Це було по-справжньому феєрично. І я дякую вам за те, що попри технічну паузу наше з вами єднання стало лише міцнішим", - написав музикант.