ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Meta тестирует обновление Threads, которое превратит переписку в развлечения

Среда 07 января 2026 13:45
UA EN RU
Meta тестирует обновление Threads, которое превратит переписку в развлечения Threads тестирует игры в чатах, начиная с баскетбольного прототипа (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Threads изучает возможность запуска игр прямо в чатах, начиная с баскетбольной игры. Представитель Meta заявил, что компания разрабатывает внутренний прототип игры, и она пока недоступна для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

В чатах Threads могут появиться встроенные игры

Игра впервые была замечена реверс-инженером Алессандро Палуцци, который часто находит неанонсированные функции на ранней стадии разработки.

Палуцци опубликовал скриншот баскетбольной игры: пользователи, судя по всему, смогут виртуально бросать мячи в корзину, проводя пальцем по экрану. Основная идея игры - позволить друзьям соревноваться, кто набьет больше очков, аналогично другим мобильным баскетбольным играм.

Запуск игр внутри сообщений мог бы дать Threads преимущество перед конкурентами, такими как X (Twitter) и Bluesky, которые не предлагают встроенные игры. Это также могло бы помочь платформе конкурировать с Apple Messages, где игры доступны через сторонние приложения вроде GamePigeon.

Как и с любым внутренним прототипом, пока неизвестно, когда и выйдут ли официально игры в сообщениях Threads.

Прототипы на фоне расширения функционала Threads

Стоит отметить, что это не первый эксперимент Meta с играми в сообщениях. В прошлом году Instagram запустил скрытую игру с эмодзи в Direct. Суть заклюалась в том, чтобы двигать пальцем ракетку внизу экрана и удерживать выбранный эмодзи в воздухе. Если эмодзи падает, игрок проигрывает. Главная цель - побить результат другого участника чата.

Прототип появляется на фоне продолжающегося расширения функционала Threads, направленного на конкуренцию с другими платформами. Например, недавно сервис расширил функцию Сообщества, добавив больше тем, чтобы привлечь пользователей с Reddit и X.

Кроме того, появилась функция "исчезающие публикации", позволяющая делиться мыслями и вести диалоги, которые автоматически архивируются через 24 часа.

Напомним, что концерт Макса Барских в Киеве активно обсуждался в Threads, где пользователи делились впечатлениями и реакциями на шоу.

Также сообщалось, что Threads запустил групповые чаты с поддержкой до 50 участников, где пользователи могут делиться текстом, видео, GIF и эмодзи, так же как и на публичной ленте.

А еще мы писали о 5 популярных и интересных альтернатив X (Twitter), которые заслуживают внимания пользователей и предлагают уникальные функции для общения и обмена контентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Meta Приложение Игры
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка