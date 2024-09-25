Приховані перлини. 5 популярних і крутих альтернатив (X) Twitter, які заслуговують на вашу увагу

Світ соціальних мереж постійно змінюється, і з недавніми змінами в Twitter (нині X) багато користувачів почали шукати альтернативні платформи. На щастя, на ринку існує кілька крутих та популярних сервісів, які пропонують унікальні функції та свіжі ідеї для спілкування та обміну новинами.

Про п'ять найцікавіших альтернатив Twitter, які варто розглянути для використання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Threads

Threads від Meta закріпив за собою статус однієї з найпопулярніших та життєздатних альтернатив Twitter. Хоча додаток був трохи мізерним, коли він вперше був запущений в липні 2023 року, Threads повільно, але вірно додавав функції, такі як списки трендів і настільну версію.

Однією з переваг Threads перед Twitter є його інтеграція з Instagram. Ви можете увійти в систему, використовуючи свої облікові дані Instagram, і легко знайти людей, за якими можна стежити, тому що застосунок знає, з ким ви вже пов'язані. Крім того, ви можете робити перехресні публікації з Instagram та Facebook у Threads.

Ще однією перевагою Threads перед Twitter є інтеграція платформи з fediverse - набором соціальних мереж, що працюють за протоколом ActivityPub.

Хоча Threads - чудова альтернатива Twitter майже у всіх аспектах, деякі можуть виявити, що вона відстає у новинах, спорті та подіях поп-культури. Варто зазначити, що Meta також дистанціювалася та віддалила свої платформи від політики.

Хоча Threads пропонує базовий інтерфейс, подібний до Twitter, він не включає такі функції, як довгі відео, особисті повідомлення або кімнати з живими аудіоконференціями.

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Mastodon

Mastodon - одне з найбільш обговорюваних місць проживання для користувачів Twitter, що втекли, - і на те є вагомі причини.

Сервіс розроблений таким чином, щоб децентралізувати повноваження та рішення щодо модерації, усуваючи побоювання, що одна людина буде встановлювати правила для всієї платформи з власної забаганки.

Mastodon багато в чому схожий на Twitter, дозволяючи користувачам ділитися думками в реальному часі в обліковому записі та пересилати пости інших. Але на цьому подібності здебільшого закінчуються.

На відміну від традиційних соціальних мереж, Mastodon - це варіант з відкритим вихідним кодом, що означає, що замість того, щоб усі користувачі були в одному великому кошику з одним набором правил, вам потрібно буде вибрати сервер (менший кошик) для приєднання.

Якщо вам це набридне або ви не погоджуєтесь з цими рішеннями модерації, ви можете перейти в інше місце. Ви, як і раніше, можете стежити за людьми на інших серверах і взаємодіяти з ними, так що вам не потрібно буде занадто сильно мучитися з цим вибором.

Як і при виборі сервера, у вас також буде вибір, який додаток використовувати на мобільному пристрої. Відкритий вихідний код Mastodon означає, що у вас буде більший вибір, але недоліком є те, що додаткові кроки можуть відштовхнути людей, які хочуть більш простий процес реєстрації.

Тим не менш, якщо ви втомилися від цинізму та переслідувань у Twitter, атмосфера на Mastodon зараз є досить спокійною.

Mastodon (фото: Canaltech)

Bluesky

Bluesky - це швидкозростаюча альтернатива Х, яка була розроблена паралельно з Twitter і очолювалася колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі. Як і Mastodon, Bluesky - це децентралізована соціальна мережа, тобто надання людям інструментів, необхідних для формування власних спільнот.

Bluesky зрештою є децентралізованою версією Twitter. Сервіс дозволяє вам публікувати текст та зображення, відповідати та репостити, а також надсилати повідомлення користувачам. Однак, на відміну від Twitter, Bluesky дозволяє налаштувати свій власний сервер, якщо ви хочете, і вибрати свій власний алгоритм.

Bluesky також дозволяє вирішувати, наскільки сильно чи слабко ви хочете модерувати свій контент, оскільки він дозволяє вам підписуватися на незалежні служби модерації.

Нові користувачі отримують доступ до функції "Стартовий пакет" додатка, яка створює ретельно відібраний список людей і канали, за якими можна стежити, щоб знаходити цікавий контент, як тільки ви створите обліковий запис.

Як і Threads, застосунок був досить примітивним, коли він вперше був запущений для широкої публіки в лютому, але з тих пір Bluesky впровадила безліч затребуваних функцій, таких як вбудована підтримка відео та особистих повідомлень.

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Discord

Discord насправді працює зовсім не так, як Twitter, але він є одним із найкращих соціальних додатків.

Застосунок спочатку був створений, щоб дати геймерам найкращий спосіб спілкування, але з того часу він значно розширився за межі початкового бачення. Як і Mastodon, Discord не пропонує гігантський "громадський майданчик", натомість пропонуючи тематичні та засновані на інтересах сервери, до яких може приєднатися та поспілкуватися будь-хто.

Discord пропонує звичайний текстовий чат у своїх серверних каналах, а також безшовний голосовий чат та деякі інші можливості, такі як потокова передача гри друзям або спільна черга відео на YouTube. Деякі з найпопулярніших серверів мають сотні тисяч учасників, але ви також можете просто займатися одним сервером для друзів або сім'ї.

Завдяки серверам Discord пропонує деякі з тих самих переваг, що й Mastodon, але без відкритого вихідного коду, який лякає деяких людей під час реєстрації.

Додаток нікуди не подінеться найближчим часом: це зріла компанія з процвітаючою базою користувачів та стійким бізнесом, побудована на платних підписках. Така стабільність має велике значення для соціальних додатків, які історично схильні видихатися та зникати одразу.

Недоліком є те, що Discord більше орієнтований на спілкування, ніж постінг. Інтерфейс застосунка, схожий на Slack, оновлюється в реальному часі, і в завантаженому Discord або навіть у тому, де є кілька сотень активних учасників, легко швидко втратити нитку розмов.

Компанія знає це і активно розробляє більше інструментів, які забезпечують асинхронну взаємодію, тому на це варто звернути увагу.

Discord (фото: WIRED)

Tumblr

Хоча ви, можливо, не розглядаєте його як альтернативу Twitter, між цими двома платформами є деякі подібності, які роблять його помітним претендентом.

Незважаючи на те, що Tumblr більше схожий на сайт мікроблогів, ніж на традиційну соціальну мережу, у ньому є стрічка, яка відображає пости людей, на яких ви підписані, як Twitter.

Tumblr дозволяє вам публікувати контент із зображеннями, GIF-файлами, відео та багатьом іншим. Ви можете залишати нотатки до посту, які схожі на коментарі. Ви також можете ставити позначки "Подобається", ділитися та розповсюджувати контент на платформі. У Tumblr також є розділ популярних тем, як у Twitter, та функція чату, схожа на прямі повідомлення у Twitter.

Tumblr пропонує більше гнучкості ніж Twitter, при цьому його легко налаштувати і використовувати. Ви можете користуватися Tumblr безкоштовно або вибрати варіант без реклами з додатковими функціями за 4,99 доларів на місяць або 39,99 доларів на рік.

Tumblr (фото: Lifewire)