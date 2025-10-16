Threads запускає оновлення, яке змінює спосіб спілкування

Соціальна мережа Threads, що належить Meta, запускає групові чати з підтримкою до 50 учасників. Функція стає доступною глобально відсьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Threads уже підтримує прямі повідомлення (DM) і має понад 400 млн активних користувачів на місяць. Тепер користувачі зможуть ділитися в групах текстом, відео, GIF та емодзі так само, як на публічній стрічці.

Групові чати не будуть зашифровані

За словами віце-президента з продукту Емілі Далтон Сміт, групові чати, як і особисті повідомлення, не будуть наскрізно зашифровані. Threads розглядає DMs як спосіб швидко обговорювати поточні події - наприклад, футбольний матч або телешоу, а не як безпечний месенджер.

"Ми бачимо месенджер як спосіб глибше спілкуватися з людьми, з якими ви вже ведете розмову - це можливість бути ближче до тих, хто поділяє ваші інтереси", - пояснила Сміт.

У групових чатах користувачі зможуть ділитися текстовими повідомленнями, відео, GIF-файлами та емодзі (фото: Meta)

Месенджер стає ключовою функцією Threads

Зміни відбуваються на тлі того, що Instagram, батьківська компанія Threads, робить наголос на Reels і DMs, оскільки ці функції викликають найбільшу залученість користувачів. Threads також робить обмін повідомленнями ядром додатка.

Для порівняння, конкурент X зосередився на переході користувачів на зашифрований чат XChat, однак дослідники безпеки вважають його менш надійним, ніж Signal.

Контроль за учасниками та захист від спаму

Користувачі зможуть контролювати, хто може додавати їх у групові чати - як і з особистими повідомленнями. Щоб додати людину в групу, вона має бути у вас у підписках, пояснила Сміт.

Особисті повідомлення мають додаткові обмеження:

посилання і медіа в запитах відключені

ліміт на кількість запитів

можливість відключити повідомлення від незнайомих користувачів

потенційний спам фільтрується в приховану папку.

Нові функції для зручного спілкування

Користувачі зможуть:

давати групам назви

пізніше запрошувати учасників через посилання на чат замість додавання кожного вручну.

Це спрощує комунікацію в рамках Community - нової функції для пошуку груп за інтересами в застосунку.

Користувачі також зможуть запрошувати інших учасників у бесіди (фото: Meta)

Відмінність Threads від Instagram

Сміт зазначила, що люди використовують Threads для спілкування з іншим колом користувачів, ніж в Instagram. Понад третина щоденних користувачів Threads підписані менш ніж на половину тих самих людей, що і в Instagram, що свідчить про те, що платформу обирають більше для зв'язків.

Запуск у Європі

Найближчими днями функція обміну повідомленнями стане доступною в ЄС, включно як з особистими, так і груповими чатами, що розширить можливості комунікації для європейських користувачів.