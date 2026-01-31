Meta постане перед судом через експлуатацію неповнолітніх

Компанія Meta Platforms Марка Цукерберга постане перед судом у штаті Нью-Мексико через звинувачення у сексуальній експлуатації дітей і підлітків на своїх платформах та отриманні прибутку від цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це перший подібний судовий процес проти техгіганта, який розглядатиметься судом присяжних у окружному суді Санта-Фе і може тривати сім-вісім тижнів.

У позові, поданому генпрокурором штату Раулем Торресом, стверджується, що Meta просувала незаконний контент і дозволяла злочинцям отримувати необмежений доступ до неповнолітніх користувачів на Facebook, Instagram та WhatsApp. Це, за версією обвинувачення, часто призводило до реального насильства та торгівлі людьми.

Справу підкріплює операція під прикриттям 2023 року: слідчі створювали акаунти неповнолітніх користувачів, які отримували матеріали сексуального характеру та контактували з дорослими, що врешті призвело до кримінальних звинувачень проти трьох осіб.

Крім того, штат звинувачує Meta у створенні платформ із функціями, що підвищують залученість дітей та шкодять їхньому психічному здоров’ю, наприклад, нескінченне прокручування й автоматичне відтворення відео.

За даними Нью-Мексико, внутрішні документи компанії визнають проблеми із сексуальною експлуатацією та психічним здоров’ям дітей, проте Meta не запровадила базові засоби безпеки, такі як перевірка віку, і неправдиво позиціонувала свої платформи як безпечні.

Штат вимагає фінансової компенсації та судового наказу для посилення захисту неповнолітніх користувачів.

Meta заперечує всі звинувачення, наголошуючи на наявності заходів безпеки для дітей.