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Из-за сбора данных пользователей: Британия через суд требует от Meta 3 млрд долларов

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Пятница 14 января 2022 16:29
Из-за сбора данных пользователей: Британия через суд требует от Meta 3 млрд долларов Фото: глава Meta Марк Цукерберг (standard.co.uk)
Автор: Валерия Полищук

Компании Meta Марка Цукерберга предъявлен коллективный иск на сумму 3 млрд долларов. В иске утверждается, что компания незаконно собирала персональные данные 44 млн британских пользователей соцсети в период с 2015 по 2019 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В иске утверждается, что Meta нарушила Закон о конкуренции 1998 года, установив "несправедливую цену" для британских пользователей Facebook при предоставлении им доступа к сервису.

В иске, поданном юридическим экспертом доктором Лизой Ловдал Гормсен, утверждается, что ценой за доступ к Facebook, который не взимает плату со своих пользователей, является передача личных данных, которые приносят большую часть дохода компании.

Во всем мире 98% доходов Meta получает от рекламодателей, которые могут нацеливаться на конкретные демографические группы и потребителей, поскольку компания создала профили своих пользователей на основе их онлайн-активности.

"Meta эксплуатирует пользователей, забирая их личные данные без должной компенсации им за эти данные. Я не думаю, что пользователи полностью понимают, когда они соглашаются на условия, насколько несправедлива эта сделка", - заявила Гормсен.

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