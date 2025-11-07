Meta заробила мільярди на просуванні шахрайських оголошень: деталі розслідування

Компанія Meta отримує значні доходи від розміщення реклами шахрайських схем і заборонених продуктів на своїх майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget .

Що відомо

Згідно з документами, на які посилається агентство Reuters у своєму розслідуванні, торік Meta оцінила, що реклама сумнівних і шахрайських пропозицій могла становити до 10% її річної виручки. У грошовому вираженні це близько 16 млрд доларів. Йдеться про рекламу "фейкових онлайн-магазинів та інвестиційних схем, нелегальних онлайн-казино, а також продаж заборонених медичних товарів".

Дослідники всередині компанії також дійшли висновку, що додатки Meta могли бути задіяні приблизно в третині всіх успішних шахрайств у США.

Компанія щодня показує своїм користувачам 15 мільярдів шахрайських оголошень (фото: Reuters)

Видаляти шахрайські оголошення заважають внутрішні процеси

У звіті також ідеться, що сама Meta в деяких випадках ускладнювала своїм командам боротьбу з такими оголошеннями. Наприклад, "невеликі рекламодавці", викриті у фінансовому шахрайстві, не блокувалися, поки їх не зафіксували щонайменше вісім разів.

Великі рекламодавці, за даними Reuters, могли "накопичити понад 500 порушень" і продовжувати розміщувати рекламу.

При цьому внутрішні дискусії керівництва Meta, за даними джерел, стосувалися того, як боротися з шахрайською рекламою, не знижуючи прибутку компанії. У певний момент менеджерам нібито рекомендували не вживати заходів, які можуть "скоротити доходи Meta більш ніж на 0,15%".

Окремо повідомляється, що тільки чотири видалені рекламні кампанії цього року приносили Meta 67 млн доларів доходу.

Meta в деяких випадках ускладнювала своїм командам боротьбу з такими оголошеннями (фото: Reuters)

Що каже Meta

У компанії заявили, що оцінка в 10% доходів від реклами шахрайських пропозицій є "приблизною і надмірно широкою", проте альтернативних даних не надали.

Представник Meta Енді Стоун зазначив, що "за останні 18 місяців кількість призначених для користувача скарг на шахрайські оголошення скоротилася на 58%", а у 2025 році компанія вже видалила "понад 134 млн одиниць контенту, пов'язаного з подібною рекламою".