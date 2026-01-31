Meta предстанет перед судом из-за эксплуатации несовершеннолетних

Компания Meta Platforms Марка Цукерберга предстанет перед судом в штате Нью-Мексико из-за обвинений в сексуальной эксплуатации детей и подростков на своих платформах и получении прибыли от этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это первый подобный судебный процесс против техгиганта, который будет рассматриваться судом присяжных в окружном суде Санта-Фе и может длиться семь-восемь недель.

В иске, поданном генпрокурором штата Раулем Торресом, утверждается, что Meta продвигала незаконный контент и позволяла преступникам получать неограниченный доступ к несовершеннолетним пользователям на Facebook, Instagram и WhatsApp. Это, по версии обвинения, часто приводило к реальному насилию и торговле людьми.

Дело подкрепляет операция под прикрытием 2023 года: следователи создавали аккаунты несовершеннолетних пользователей, которые получали материалы сексуального характера и контактировали со взрослыми, что в итоге привело к уголовным обвинениям против трех человек.

Кроме того, штат обвиняет Meta в создании платформ с функциями, повышающими вовлеченность детей и вредящими их психическому здоровью, например, бесконечное прокручивание и автоматическое воспроизведение видео.

По данным Нью-Мексико, внутренние документы компании признают проблемы с сексуальной эксплуатацией и психическим здоровьем детей, однако Meta не ввела базовые средства безопасности, такие как проверка возраста, и ложно позиционировала свои платформы как безопасные.

Штат требует финансовой компенсации и судебного приказа для усиления защиты несовершеннолетних пользователей.

Meta отрицает все обвинения, подчеркивая наличие мер безопасности для детей.