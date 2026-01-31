Meta предстанет перед судом из-за эксплуатации несовершеннолетних
Компания Meta Platforms Марка Цукерберга предстанет перед судом в штате Нью-Мексико из-за обвинений в сексуальной эксплуатации детей и подростков на своих платформах и получении прибыли от этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это первый подобный судебный процесс против техгиганта, который будет рассматриваться судом присяжных в окружном суде Санта-Фе и может длиться семь-восемь недель.
В иске, поданном генпрокурором штата Раулем Торресом, утверждается, что Meta продвигала незаконный контент и позволяла преступникам получать неограниченный доступ к несовершеннолетним пользователям на Facebook, Instagram и WhatsApp. Это, по версии обвинения, часто приводило к реальному насилию и торговле людьми.
Дело подкрепляет операция под прикрытием 2023 года: следователи создавали аккаунты несовершеннолетних пользователей, которые получали материалы сексуального характера и контактировали со взрослыми, что в итоге привело к уголовным обвинениям против трех человек.
Кроме того, штат обвиняет Meta в создании платформ с функциями, повышающими вовлеченность детей и вредящими их психическому здоровью, например, бесконечное прокручивание и автоматическое воспроизведение видео.
По данным Нью-Мексико, внутренние документы компании признают проблемы с сексуальной эксплуатацией и психическим здоровьем детей, однако Meta не ввела базовые средства безопасности, такие как проверка возраста, и ложно позиционировала свои платформы как безопасные.
Штат требует финансовой компенсации и судебного приказа для усиления защиты несовершеннолетних пользователей.
Meta отрицает все обвинения, подчеркивая наличие мер безопасности для детей.
Судебные иски против Meta
Напомним, ранее международная группа истцов подала в суд США на компанию Meta Platforms, Inc., обвиняя ее в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности WhatsApp.
Истцы утверждают, что несмотря на заявления компании о конечном шифровании (end-to-end), которое якобы делает сообщения доступными только отправителю и получателю, Meta сохраняет, анализирует и имеет доступ почти ко всем частным чатам пользователей. По данным иска, компания и ее руководство якобы мошенническим образом вводят в заблуждение миллиарды пользователей WhatsApp в мире.
В Meta заявили, что иск является "безосновательным" и пообещали добиваться санкций против адвокатов истцов.
Ранее сообщалось, что против компании Meta подан коллективный иск на 3 млрд долларов. В нем говорится, что соцсеть незаконно собирала персональные данные 44 млн британских пользователей в течение четырех лет.
Также РБК-Украина отмечало, что Meta получает большие доходы от рекламы мошеннических схем и запрещенных товаров на своих платформах.