Meta офіційно закрила популярний додаток для Mac і Windows: що робити користувачам
Meta остаточно припинила підтримку Facebook Messenger на комп'ютерах Mac і Windows. Тепер компанія офіційно перенаправляє всіх користувачів на веб-версію сервісу - через сайт Facebook або Messenger.com.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Додаток, створений на тлі пандемії, не витримав конкуренції
Застосунок Messenger для ПК і Mac було запущено на початку пандемії COVID-19, однак він так і не зміг скласти конкуренцію бізнес-орієнтованим сервісам відеозв'язку на кшталт Zoom. Він підтримував меншу кількість учасників відеодзвінків, не мав функції демонстрації екрана і не пропонував зручних посилань для швидкого підключення до дзвінків.
Зниження ролі десктопного Messenger в екосистемі Meta стало помітним ще до офіційного оголошення про його закриття, яке компанія зробила в жовтні цього року. Уже 2023 року Facebook почав поступово повертати Messenger всередину основного застосунку соцмережі.
FB Messenger for Windows desktop deprecated as of 15 December 2025. pic.twitter.com/Yh1mLqJFUi- Allen Lorbes (@AllenLorbes) December 15, 2025
Постійна зміна технологій і критика користувачів
Крім того, Meta неодноразово змінювала технологічну основу настільного клієнта. Версію для Mac останніми роками було створено з використанням Catalyst - технології Apple, що дає змогу переносити iPad-додатки на macOS. Цей підхід піддавався критиці: розробники вказували на додаткові витрати, а користувачі скаржилися на відсутність відчуття "справжнього" нативного застосунку.
На Windows ситуація була схожою: у 2024 році застосунок перетворився на прогресивний веб-додаток (PWA), що також знизило його функціональність і привабливість для користувачів.
Експерти вказують, що послідовне спрощення застосунку негативно позначилося на його популярності серед користувачів. Паралельно стратегія повернення Messenger у Facebook виглядає як спроба Meta підтримати падаючу активність у своїй основній соціальній мережі.
Що робити користувачам
Восени компанія попередила користувачів про закриття застосунку до кінця року і рекомендувала заздалегідь встановити PIN-код, щоб зберегти історію листувань під час переходу у веб-версію.
Користувачів, які використовують Messenger без облікового запису Facebook, після вимкнення застосунку перенаправляють на сайт Messenger.com - там, як і раніше, можна увійти без реєстрації в соцмережі. Докладні інструкції з переходу доступні в довідковому центрі Facebook, окремо для користувачів Mac і Windows.
