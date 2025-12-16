Meta офіційно закрила популярний додаток для Mac і Windows: що робити користувачам

Meta остаточно припинила підтримку Facebook Messenger на комп'ютерах Mac і Windows. Тепер компанія офіційно перенаправляє всіх користувачів на веб-версію сервісу - через сайт Facebook або Messenger.com.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Додаток, створений на тлі пандемії, не витримав конкуренції

Застосунок Messenger для ПК і Mac було запущено на початку пандемії COVID-19, однак він так і не зміг скласти конкуренцію бізнес-орієнтованим сервісам відеозв'язку на кшталт Zoom. Він підтримував меншу кількість учасників відеодзвінків, не мав функції демонстрації екрана і не пропонував зручних посилань для швидкого підключення до дзвінків.

Зниження ролі десктопного Messenger в екосистемі Meta стало помітним ще до офіційного оголошення про його закриття, яке компанія зробила в жовтні цього року. Уже 2023 року Facebook почав поступово повертати Messenger всередину основного застосунку соцмережі.

FB Messenger for Windows desktop deprecated as of 15 December 2025. pic.twitter.com/Yh1mLqJFUi - Allen Lorbes (@AllenLorbes) December 15, 2025

Постійна зміна технологій і критика користувачів

Крім того, Meta неодноразово змінювала технологічну основу настільного клієнта. Версію для Mac останніми роками було створено з використанням Catalyst - технології Apple, що дає змогу переносити iPad-додатки на macOS. Цей підхід піддавався критиці: розробники вказували на додаткові витрати, а користувачі скаржилися на відсутність відчуття "справжнього" нативного застосунку.

На Windows ситуація була схожою: у 2024 році застосунок перетворився на прогресивний веб-додаток (PWA), що також знизило його функціональність і привабливість для користувачів.

Експерти вказують, що послідовне спрощення застосунку негативно позначилося на його популярності серед користувачів. Паралельно стратегія повернення Messenger у Facebook виглядає як спроба Meta підтримати падаючу активність у своїй основній соціальній мережі.

Що робити користувачам

Восени компанія попередила користувачів про закриття застосунку до кінця року і рекомендувала заздалегідь встановити PIN-код, щоб зберегти історію листувань під час переходу у веб-версію.

Користувачів, які використовують Messenger без облікового запису Facebook, після вимкнення застосунку перенаправляють на сайт Messenger.com - там, як і раніше, можна увійти без реєстрації в соцмережі. Докладні інструкції з переходу доступні в довідковому центрі Facebook, окремо для користувачів Mac і Windows.