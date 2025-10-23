ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Meta відключає ChatGPT у WhatsApp: коли це станеться і як не втратити дані

Четвер 23 жовтня 2025 12:37
UA EN RU
Meta відключає ChatGPT у WhatsApp: коли це станеться і як не втратити дані ChatGPT зникне з WhatsApp (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Meta припиняє роботу ChatGPT у WhatsApp. За даними розробників, причина - зміни в політиці та умовах використання месенджера, що належить Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

OpenAI оголосила про завершення роботи ChatGPT у WhatsApp

"Ми з любов'ю спостерігали, як понад 50 мільйонів користувачів спілкуються, створюють і навчаються з ChatGPT у WhatsApp. Простота і звичність месенджера зробили його природним середовищем для щоденної творчості та цікавості", - йдеться в повідомленні OpenAI.

Однак уже з 15 січня 2026 року ChatGPT більше не буде доступний у WhatsApp. Компанія уточнила, що "воліла б продовжити роботу з користувачами месенджера, але тепер зосереджена на тому, щоб зробити перехід максимально простим".

Як зберегти історію листувань із ChatGPT

Користувачі WhatsApp, які хочуть зберегти історію спілкування з ChatGPT, можуть зв'язати свій акаунт безпосередньо. OpenAI рекомендує зробити це до січня 2026 року:

  • Відкрийте контакт 1-800-ChatGPT у WhatsApp і перейдіть за посиланням у профілі
  • Зв'яжіть свій акаунт ChatGPT з номером телефону. Після цього ваші старі діалоги у WhatsApp з'являться в історії ChatGPT.

Розробники попереджають: після 15 січня листування не перенесуться автоматично, а експорт чатів у WhatsApp не підтримується.

Що відомо про новий браузер OpenAI

Окремо OpenAI представила перший фірмовий браузер Atlas, у якому ChatGPT вбудований безпосередньо. Поки він доступний безкоштовно тільки для користувачів macOS, але незабаром з'явиться і на інших платформах.

Підписники платних планів також отримали доступ до режиму агента, який дає змогу виконувати дії прямо в браузері - наприклад, очищати вкладки, шукати інформацію або відновлювати знайдені раніше сторінки.

Раніше ми писали, що OpenAI представила додаток, який перетворює короткі ролики на реалістичні відео з живим звуком і рухами.

Також зазначимо, що WhatsApp і Messenger отримають функції, які попереджають користувачів про підозрілі повідомлення та шахрайські схеми.

Варто нагадати, що у WhatsApp вводять ліміт на надсилання повідомлень, але обмеження діятимуть не для всіх користувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp Штучний інтелект
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію