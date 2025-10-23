Meta відключає ChatGPT у WhatsApp: коли це станеться і як не втратити дані

Компанія Meta припиняє роботу ChatGPT у WhatsApp. За даними розробників, причина - зміни в політиці та умовах використання месенджера, що належить Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

OpenAI оголосила про завершення роботи ChatGPT у WhatsApp

"Ми з любов'ю спостерігали, як понад 50 мільйонів користувачів спілкуються, створюють і навчаються з ChatGPT у WhatsApp. Простота і звичність месенджера зробили його природним середовищем для щоденної творчості та цікавості", - йдеться в повідомленні OpenAI.

Однак уже з 15 січня 2026 року ChatGPT більше не буде доступний у WhatsApp. Компанія уточнила, що "воліла б продовжити роботу з користувачами месенджера, але тепер зосереджена на тому, щоб зробити перехід максимально простим".

Як зберегти історію листувань із ChatGPT

Користувачі WhatsApp, які хочуть зберегти історію спілкування з ChatGPT, можуть зв'язати свій акаунт безпосередньо. OpenAI рекомендує зробити це до січня 2026 року:

Відкрийте контакт 1-800-ChatGPT у WhatsApp і перейдіть за посиланням у профілі

Зв'яжіть свій акаунт ChatGPT з номером телефону. Після цього ваші старі діалоги у WhatsApp з'являться в історії ChatGPT.

Розробники попереджають: після 15 січня листування не перенесуться автоматично, а експорт чатів у WhatsApp не підтримується.

Що відомо про новий браузер OpenAI

Окремо OpenAI представила перший фірмовий браузер Atlas, у якому ChatGPT вбудований безпосередньо. Поки він доступний безкоштовно тільки для користувачів macOS, але незабаром з'явиться і на інших платформах.

Підписники платних планів також отримали доступ до режиму агента, який дає змогу виконувати дії прямо в браузері - наприклад, очищати вкладки, шукати інформацію або відновлювати знайдені раніше сторінки.