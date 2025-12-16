ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Meta официально закрыла популярное приложение для Mac и Windows: что делать пользователям

Вторник 16 декабря 2025 13:25
Meta официально закрыла популярное приложение для Mac и Windows: что делать пользователям
Автор: Павел Колесник

Meta окончательно прекратила поддержку Facebook Messenger на компьютерах Mac и Windows. Теперь компания официально перенаправляет всех пользователей на веб-версию сервиса - через сайт Facebook или Messenger.com.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Приложение, созданное на фоне пандемии, не выдержало конкуренции

Приложение Messenger для ПК и Mac было запущено в начале пандемии COVID-19, однако так и не смогло составить конкуренцию бизнес-ориентированным сервисам видеосвязи вроде Zoom. Оно поддерживало меньшее число участников видеозвонков, не имело функции демонстрации экрана и не предлагало удобных ссылок для быстрого подключения к звонкам.

Снижение роли десктопного Messenger в экосистеме Meta стало заметным еще до официального объявления о его закрытии, которое компания сделала в октябре этого года. Уже в 2023 году Facebook начал постепенно возвращать Messenger внутрь основного приложения соцсети.

Постоянная смена технологий и критика пользователей

Кроме того, Meta неоднократно меняла технологическую основу настольного клиента. Версия для Mac в последние годы была создана с использованием Catalyst - технологии Apple, позволяющей переносить iPad-приложения на macOS. Этот подход подвергался критике: разработчики указывали на дополнительные затраты, а пользователи жаловались на отсутствие ощущения "настоящего" нативного приложения.

На Windows ситуация была схожей: в 2024 году приложение превратилось в прогрессивное веб-приложение (PWA), что также снизило его функциональность и привлекательность для пользователей.

Эксперты указывают, что последовательное упрощение приложения негативно сказалось на его популярности среди пользователей. Параллельно стратегия возврата Messenger в Facebook выглядит как попытка Meta поддержать падающую активность в своей основной социальной сети.

Что делать пользователям

Осенью компания предупредила пользователей о закрытии приложения до конца года и рекомендовала заранее установить PIN-код, чтобы сохранить историю переписок при переходе в веб-версию.

Пользователей, которые используют Messenger без аккаунта Facebook, после отключения приложения перенаправляют на сайт Messenger.com - там по-прежнему можно войти без регистрации в соцсети. Подробные инструкции по переходу доступны в справочном центре Facebook, отдельно для пользователей Mac и Windows.

Напомним, что Meta представила масштабное обновление Facebook, возвращая соцсеть к фокусу на общении между друзьями.

А еще у нас есть материал о том, как Meta получает существенные доходы от размещения на своих платформах рекламы сомнительных схем и запрещенных товаров.

Также мы писали, что разработчики ChatGPT сообщили о прекращении работы сервиса в WhatsApp, объяснив это изменениями в политике и условиях использования мессенджера, принадлежащего Meta.

