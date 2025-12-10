Meta представила кардинальний редизайн Facebook: що зміниться для користувачів

Meta представила масштабне оновлення Facebook, повертаючи соцмережу до фокусу на спілкуванні між друзями. Застосунок отримає новий дизайн і посилить роль ключових функцій, включно з Facebook Marketplace.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Чому Meta переглядає стратегію розвитку Facebook

Анонс відбувся за кілька днів після повідомлень про можливе скорочення інвестицій Meta в метавсесвіт - напрямок, який до буму ШІ розглядався як ключова ставка компанії на майбутнє соціальних мереж.

Водночас Facebook, як і раніше, охоплює мільярди користувачів у всьому світі, незважаючи на стагнацію зростання на окремих ринках, включно зі США.

У міру того як аудиторія Facebook старіє, соцмережа зберігає особливу популярність серед бумерів і представників покоління X. Водночас Meta намагається посилити позиції серед більш молодої аудиторії.

Після невдалих спроб перезапустити Facebook як платформу для студентів компанія дедалі активніше говорить про редизайн соцмережі з орієнтацією на покоління Z.

Marketplace - ключ до молодіжної аудиторії

Як показує звіт eMarketer за 2025 рік, Facebook Marketplace використовують більше половини користувачів покоління Z у США. Meta також підтвердила, що Marketplace регулярно відвідує кожен четвертий молодий дорослий користувач Facebook у США та Канаді.

Незважаючи на популярність, досі Marketplace був прихований у меню "Ще". У найближчому оновленні сервіс з'явиться в нижній панелі навігації додатка - поруч із Reels, розділом "Друзі" та іншими соціальними функціями.

Новий дизайн і управління контентом

Meta зазначає, що Reels і особисті повідомлення стали найпопулярнішими функціями Instagram, що раніше підштовхнуло компанію до редизайну сервісу. Тепер аналогічний підхід застосовується і до Facebook - з акцентом на друзів і соціальну взаємодію.

Meta оновила свій флагманський застосунок (фото: Meta)

Користувачі зможуть:

ставити лайки подвійним тапом по фото, як в Instagram

переглядати знімки в уніфікованій сітці та відкривати їх на весь екран

користуватися оновленим пошуком із візуальною сіткою для фото та відео

досліджувати контент у повноекранному режимі, не втрачаючи поточної позиції.

Також Facebook спростить створення Stories і звичайних публікацій, зробивши інструменти додавання музики і позначок друзів помітнішими. Налаштування аудиторії та кросспостингу відображатимуться на більш видному місці.

Новий дизайн і управління контентом (фото: Meta)

Коментарі, контроль і персоналізація

Система коментарів у стрічці, групах і Reels також отримає оновлення: відповіді стануть структурованішими, значки - помітнішими, а користувачі й адміністратори отримають нові інструменти закріплення та модерації.

Крім того, з'явиться можливість анонімно скаржитися на нерелевантні коментарі та користувачів, які заважають обговоренню.

У стрічці Facebook користувачі зможуть вказувати причини, через які їм не подобається публікація або Reel, що дасть змогу точніше персоналізувати контент.

Система коментарів у стрічці, групах і Reels також отримає оновлення (фото: Meta)

Повернення до ідеї "соцмережі для друзів"

Одним із ключових завдань оновлення стало повернення Facebook репутації платформи для спілкування між друзями - ролі, яку соцмережа поступово втратила через акцент на новинах, відео та контент від авторів.

Meta впроваджує оновлені профілі, де користувачі зможуть ділитися інформацією про свої інтереси, хобі та подорожі - від улюблених серіалів і музики до популярних напрямків для відпочинку. За задумом компанії, це допоможе знаходити друзів зі спільними інтересами або отримувати корисні поради.

Компанія впроваджує оновлені профілі користувачів (фото: Meta)

При цьому користувачі зможуть самостійно вирішувати, чи будуть зміни профілю відображатися у стрічці - раніше подібні оновлення часто дратували аудиторію.

Meta зазначає, що оновлення можуть вплинути на ранжування контенту в персоналізованій стрічці. Нові функції будуть впроваджуватися по всьому світу протягом найближчих тижнів.

Частина змін буде доступна тільки в мобільній версії Facebook, включно з новою навігацією, пошуком, коментарями, подвійним тапом для лайка та оновленими інструментами створення публікацій і Stories.