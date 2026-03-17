Мета - 1000 на добу: Росія готує ще масштабніші удари дронами по Україні

12:32 17.03.2026 Вт
Кремль кинув сили на масштабування виробництва безпілотників
aimg Валерій Ульяненко
Мета - 1000 на добу: Росія готує ще масштабніші удари дронами по Україні Фото: РФ збільшує виробництво "Шахедів" (Getty Images)

Росія спрямувала ресурси на збільшення виробництва безпілотників. Загальна мета Кремля - вихід на удари 1000 дронів по Україні на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Для чого? Сьогодні російська атака по Україні - це 350-500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600-800 дронів, але загальна мета в них - 1000 дронів на добу", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що для збивання такої кількості ворожих дронів необхідно як мінімум 2-3 тисячі перехоплювачів. Водночас президент України нагадав, що вартість дрона-перехоплювача становить лише 3-5 тисяч доларів.

"Тобто на один "Шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до Patriot коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу - 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - зазначив він.

Проблеми з перехоплення іранських дронів

Нагадаємо, Ізраїль минулого тижня повідомив США, що країна зіткнулася з критичною нестачею засобів перехоплення балістичних ракет на тлі продовження війни з Іраном.

У суботу ізраїльські ЗМІ написали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито направив в Україну запит про проведення переговорів із Володимиром Зеленським. Запит надійшов на тлі великого досвіду України в перехопленні іранських дронів.

Крім того, минулого тижня Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.

Раніше президент України зазначив, що для захисту баз США у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами. Він наголосив, що готовий допомагати країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку для спонукання РФ до миру.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
