Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів, - Semafor

04:56 15.03.2026 Нд
США залишать Ізраїль без ракет-перехоплювачів?
aimg Едуард Ткач
Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів, - Semafor Фото: поки неясно, чи допоможуть США Ізраїлю впоратися з дефіцитом (Getty Images)

Ізраїль цього тижня повідомив США, що країна зіткнулася з критичною нестачею засобів перехоплення балістичних ракет на тлі продовження війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.

Читайте також: В Ірані назвали Україну "законною метою" через допомогу Ізраїлю дронами

За словами джерел, Ізраїль вступив у нинішню війну з уже наявною малою кількістю перехоплювачів, випущених під час конфлікту з Іраном 2025 року. Тепер ізраїльська система протиракетної оборони відчуває серйозні проблеми через атаки Ірану.

Причому CNN зазначає, що Іран додає касетні боєприпаси до своїх ракет, що може посилити виснаження запасів.

Джерело Semafor каже, що США знали про низьку пропускну спроможність Ізраїлю протягом кількох місяців: "Ми цього очікували і передбачали".

Чиновник додав, що у США немає аналогічного дефіциту власних перехоплювачів. Однак поки незрозуміло, чи спробують США продати або поділитися з Ізраїлем будь-якими своїми перехоплювачами. Раніше засоби ПРО входили в положення про військову допомогу Вашингтона Ізраїлю.

У нас є все необхідне для захисту наших баз, нашого персоналу в регіоні та наших інтересів", - сказав американський чиновник, додавши, що Ізраїль "розробляє рішення для усунення" нестачі ресурсів.

Видання зазначає, що Ізраїль має й інші способи захисту від іранських ракет під час війни, включно з винищувачами. Однак перехоплювачі є одним із найефективніших засобів захисту від вогню на велику відстань. Зі свого боку система ПРО "Залізний купол" призначена для відбиття вогню на ближніх дистанціях.

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив в Україну запит про проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Запит надійшов на тлі великого досвіду України в перехопленні іранських дронів.

При цьому президент США Дональд Трамп каже, що йому не потрібна допомога на Близькому Сході, заявивши, що Зеленський є "останньою людиною", від якої потрібна допомога.

До слова, на початку операції проти Ірану Дональд Трамп заявив, що США володіють практично безмежними запасами зброї, за допомогою якої Вашингтон може "вічно" вести війни.

