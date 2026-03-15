Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів, - Semafor

Ізраїль цього тижня повідомив США, що країна зіткнулася з критичною нестачею засобів перехоплення балістичних ракет на тлі продовження війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor .

За словами джерел, Ізраїль вступив у нинішню війну з уже наявною малою кількістю перехоплювачів, випущених під час конфлікту з Іраном 2025 року. Тепер ізраїльська система протиракетної оборони відчуває серйозні проблеми через атаки Ірану.

Причому CNN зазначає, що Іран додає касетні боєприпаси до своїх ракет, що може посилити виснаження запасів.

Джерело Semafor каже, що США знали про низьку пропускну спроможність Ізраїлю протягом кількох місяців: "Ми цього очікували і передбачали".

Чиновник додав, що у США немає аналогічного дефіциту власних перехоплювачів. Однак поки незрозуміло, чи спробують США продати або поділитися з Ізраїлем будь-якими своїми перехоплювачами. Раніше засоби ПРО входили в положення про військову допомогу Вашингтона Ізраїлю.

У нас є все необхідне для захисту наших баз, нашого персоналу в регіоні та наших інтересів", - сказав американський чиновник, додавши, що Ізраїль "розробляє рішення для усунення" нестачі ресурсів.

Видання зазначає, що Ізраїль має й інші способи захисту від іранських ракет під час війни, включно з винищувачами. Однак перехоплювачі є одним із найефективніших засобів захисту від вогню на велику відстань. Зі свого боку система ПРО "Залізний купол" призначена для відбиття вогню на ближніх дистанціях.