ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Цель - 1000 в сутки: Россия готовит еще более масштабные удары дронами по Украине

12:32 17.03.2026 Вт
2 мин
Кремль бросил силы на масштабирование производства беспилотников
aimg Валерий Ульяненко
Цель - 1000 в сутки: Россия готовит еще более масштабные удары дронами по Украине Фото: РФ увеличивает производство "Шахедов" (Getty Images)

Россия направила ресурсы на увеличение производства беспилотников. Общая цель Кремля - выход на удары 1000 дронов по Украине в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Новый украинский дрон "Буча": что известно о беспилотнике с дальностью 200 км

"Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Для чего? Сегодня российская атака по Украине - это 350-500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600-800 дронов, но общая цель у них - 1000 дронов в сутки", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что для сбивания такого количества вражеских дронов необходимо как минимум 2-3 тысячи перехватчиков. В то же время президент Украины напомнил, что стоимость дрона-перехватчика составляет всего 3-5 тысяч долларов.

"То есть на один "Шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к Patriot стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбивания дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока - 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", - отметил он.

Проблемы с перехватом иранских дронов

Напомним, Израиль на прошлой неделе сообщил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

В субботу израильские СМИ написали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы направил в Украину запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским. Запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате иранских дронов.

Кроме того, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины отметил, что для защиты баз США в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками. Он подчеркнул, что готов помогать странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку для побуждения РФ к миру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО