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Катастрофу украинского самолета будут расследовать власти Ирана

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:36
Катастрофу украинского самолета будут расследовать власти Ирана
Фото: обломки украинского самолета (twitter.com/avincidents)

Из-за обострения ситуации участие США в расследовании маловероятно   

Согласно международному праву, катастрофу украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. Об этом пишет Arabian Business.

Сообщается, что Иран будет вести расследование, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Однако на сегодня лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия. В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Кроме того, международные правила также позволяют стране-производителю самолета участвовать в расследовании, чтобы представить свои технические знания. Но нынешняя политическая нестабильность между Ираном и США усложнит участие американской стороны.

Напомним, ранее посольство Украины в Иране сообщило, что катастрофа самолета МАУ могла произойти из-за технических причин. В то же время версия теракта на данный момент исключается.

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