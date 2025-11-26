ua en ru
Мешканців Харкова й області просять терміново знизити споживання електроенергії: що сталося

Харків, Середа 26 листопада 2025 12:03
Мешканців Харкова й області просять терміново знизити споживання електроенергії: що сталося Навантаження на мережі у Харківській області зараз критично високе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

"Харківобленерго" звернулося до мешканців Харкова та області з терміновим проханням зменшити споживання електроенергії. Енергетики попереджають: навантаження на мережу зараз критично високе.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Харківобленерго".

Просять вимкнути обігрівачі та відкласти прання

У компанії закликають тимчасово відмовитися від використання енергоємних приладів - електрообігрівачів, пральних машин, пилососів та іншої техніки, яку можна увімкнути пізніше. Це допоможе знизити напругу на енергосистему в пікові години.

Чому це важливо зараз

У "Харківобленерго" наголошують, що від дій кожного споживача залежить стабільність мережі та можливі обсяги відключень. У регіоні досі є домівки без світла, і збереження балансу допоможе швидше повернути їм електропостачання.

Енергетики просять про відповідальність

"Від відповідальності кожного з нас зараз залежать обсяги та тривалість відключень", - йдеться у зверненні.

Компанія дякує мешканцям за реакцію та наголошує, що навіть невеликі кроки - вимкнений обігрівач чи перенесене прання - мають значення для всієї області.

Вимкнення світла в Україні 26 листопада

"Укренерго" повідомило, що 26 листопада у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки вимкнення світла. Очікується, що обмеження будуть такими:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії зазначили, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінювати протягом дня.

Атаки на енергосистеми України

РФ щотижня завдає масованих ударів по енергетичних об'єктах України. В ніч на 26 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Харківській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що через атаку 25 листопада крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами у Києві та п’яти областях понад 100 тисяч абонентів залишилися без світла.

Харків Електроенергія
