Главная » Жизнь

Жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электроэнергии: что произошло

Харьков, Среда 26 ноября 2025 12:03
Жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электроэнергии: что произошло Нагрузка на сети в Харьковской области сейчас критически высокая (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

"Харьковоблэнерго" обратилось к жителям Харькова и области со срочной просьбой уменьшить потребление электроэнергии. Энергетики предупреждают: нагрузка на сеть сейчас критически высокая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Просят выключить обогреватели и отложить стирку

В компании призывают временно отказаться от использования энергоемких приборов - электрообогревателей, стиральных машин, пылесосов и другой техники, которую можно включить позже. Это поможет снизить напряжение на энергосистему в пиковые часы.

Почему это важно сейчас

В "Харьковоблэнерго" отмечают, что от действий каждого потребителя зависит стабильность сети и возможные объемы отключений. В регионе до сих пор есть дома без света, и сохранение баланса поможет быстрее вернуть им электроснабжение.

Энергетики просят об ответственности

"От ответственности каждого из нас сейчас зависят объемы и продолжительность отключений", - говорится в обращении.

Компания благодарит жителей за реакцию и отмечает, что даже небольшие шаги - выключенный обогреватель или перенесенная стирка - имеют значение для всей области.

Отключение света в Украине 26 ноября

"Укрэнерго" сообщило, что 26 ноября во всех регионах Украины будут применять графики отключения света. Ожидается, что ограничения будут такими:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут менять в течение дня.

Атаки на энергосистемы Украины

РФ еженедельно наносит массированные удары по энергетическим объектам Украины. В ночь на 26 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях. Энергетики уже начали восстановительные работы.

Напомним, что из-за атаки 25 ноября крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами в Киеве и пяти областях более 100 тысяч абонентов остались без света.

