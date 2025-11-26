ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях, - Міненерго

Середа 26 листопада 2025 10:53
UA EN RU
Росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях, - Міненерго Фото: росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 26 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Харківській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили у Міненерго.

Як діють графіки

Повідомляється, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Рівень споживання

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 24 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 26 листопада, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Електроенергія
Новини
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України