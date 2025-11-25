ua en ru
Українців попередили про відключення світла 26 листопада: які очікуються графіки

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 18:44
UA EN RU
Українців попередили про відключення світла 26 листопада: які очікуються графіки Ілюстративне фото: в Україні відключатимуть світло 26 листопада (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 26 листопада, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, завтра графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України. Очікується, що обмеження будуть такими:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії зазначили, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінювати протягом дня.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти щотижня проводять масовані удари по енергетичних об'єктах України.

Зокрема, така атака росіян сталася сьогодні, 25 листопада, вночі та вранці.

Спочатку вночі окупанти запускали свої крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети.

Уже вранці вони завдали повторного удару - для цього росіяни знову застосували крилаті ракети. Більшість цілей було спрямовано по Києву.

Крім того, і вночі, і вранці Україну атакували сотні ударних безпілотників ворога.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити велику кількість цілей - було знищено 438 дронів і 14 ракет.

Цілями росіян були не тільки енергетичні об'єкти, а й житлові будинки. У кількох районах Києва внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхові будівлі.

Співробітники ДСНС уже завершили рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про 7 загиблих і 21 постраждалого.

Міноборони РФ водночас знову заявило про удар по "військових об'єктах" та об'єктах енергетичної інфраструктури.

