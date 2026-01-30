Мер Вознесенська потрапив у смертельну ДТП

В Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Попередньо, ДТП сталася за участю мера Вознесенська Євгенія Величка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Національної поліції України.

Джерела РБК-Україна у Нацполіції підтвердили, що 30 січня на території Кіровоградської області сталася смертельна ДТП за участі посадовця. Останнього вже затримали відповідно до ст. 208.

Джерела також підтвердили, що мова йде про Євгенія Величка. Одна з версій причин ДТП - це несприятливі погодні умови.

Оновлено. В ДСНС Кіровоградської області підтвердили ДТП біля села Пушкове Побузької громади Голованівського району, внаслідок якої загинула людина.

"Прибувши за викликом, рятувальники за допомогою електроінструменту провели деблокування травмованої жінки 1977 року народження з пошкодженого внаслідок ДТП легкового автомобіля. Інший учасник ДТП - чоловік 1986 року народження, на жаль, загинув", - сказано у повідомленні.