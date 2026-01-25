ua en ru
Смерть нардепа Ореста Саламахи: ДБР розкрило подробиці ДТП

Україна, Неділя 25 січня 2026 22:13
Смерть нардепа Ореста Саламахи: ДБР розкрило подробиці ДТП Фото: Орест Саламаха (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

ДБР встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня в селі Сокільники Львівської області. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 18:15 квадроцикл, за кермом якого перебував депутат, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

Унаслідок зіткнення Орест Саламаха отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Його госпіталізували, однак згодом він помер у лікарні.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази. У бюро наголошують, що буде забезпечено повну й об’єктивну перевірку всіх обставин аварії.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 січня, у селі Сокільники поблизу Львова, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю квадроцикла та маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

