Путін почав "зачистку" оточення Шойгу і готує підвищення "провального" генерала, - ISW

Російський диктатор проводить "зачистку" прихильників секретаря Радбезу Сергія Шойгу. Він можу замінити голову оборонного комітету Держдуми на генерала Олександра Лапіна, відомого своїми провалами у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на російські джерела, зазначають, що з посади голови оборонного комітету Держдуми можуть усунути генерал-полковника Андрія Картаполова. Його місце, ймовірно, посяде генерал-полковник Олександр Лапін.

Зазначається, що кандидатуру Лапіна наразі розглядають у правлячій партії "Єдина Росія", хоча остаточне рішення ще не ухвалене. За попередніми даними, він може балотуватися за списком партії від Татарстану. Повідомляється, що після відставки з військових посад він став радником очільника цього регіону Рустама Мінніханова.

Чинний голова комітету Картаполов може не брати участі у наступному переобранні. Співрозмовник видання у Міноборони РФ заявив, що у відомстві неодноразово зі "здивуванням" реагували на його публічні заяви.

Крім того, джерела припускали, що партія не висуватиме Картаполова від Московської області, де він переміг у 2021 році. Сам російський генерал 18 травня заявив, що має намір іти на другий термін у Держдумі.

"Зачистка" людей Шойгу

Усунення Картаполова, якого пов'язують із Шойгу, узгоджується з кампанією Путіна щодо послаблення впливу колишнього очільника Міноборони.

"Можлива заміна Картаполова на Лапіна, якщо це підтвердиться, стане продовженням практики президента РФ Володимира Путіна щодо ротації високопоставлених командирів на інші посади попри їхні невдалі результати на полі бою", - зазначили аналітики.

Генерал-полковник Олександр Лапін на початку повномасштабного вторгнення в Україну керував Центральним угрупованням військ РФ.

Після низки провалів він у 2023 році обійняв посаду начальника штабу Сухопутних військ РФ, а у 2024-му очолив Ленінградський військовий округ і Північне угруповання військ. У серпні 2025 року стало відомо, що на цих посадах його змінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.